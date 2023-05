Stand: 15.05.2023 06:31 Uhr Güstrow: Massenschlägerei nach Streit zwischen zwei Männern

Streitigkeiten zwischen zwei Männern in Güstrow sind zu einer Massenschlägerei eskaliert. Laut Polizei hatten in der Nacht rund 15 Personen unterschiedlicher Nationalitäten einen 33- und einen 34-Jährigen angegriffen. Zuvor hatten sie sich unter anderem mit Besenstielen und Pfefferspray bewaffnet. Nachdem einer der Männer in eine Eisdiele flüchtete, verwüsteten die Angreifer dort den Innenraum. Die Polizei konnte fünf der mutmaßlichen Täter stellen. Gegen sie wird nun wegen des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs ermittelt.

