Stand: 26.12.2023 12:40 Uhr Güstrow: Feuerwerksartikel aus Container gestohlen

In Güstrow (Landkreis Rostock) haben Unbekannte offenbar am Montagabend vor einem Supermarkt einen Waren-Container aufgebrochen und eine größere Menge an Feuerwerksartikeln gestohlen. Aufgrund des HInweises eines Zeugens stellte die Polizei nach eigenen Angaben in der Nähe zahlreiche abgebrannte Böller fest. Sechs Jugendliche, die dort angetroffen wurden, vernahm die Polizei nach eigenen Angaben zunächst als mögliche Zeugen.

