Stand: 01.08.2023 09:10 Uhr Güstrow: Brand in Shisha-Bar - Verdacht der Brandstiftung

Nach einem Brand in einer Shisha-Bar in Güstrow ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Laut Polizei hat der Besitzer in der Nacht zu Dienstag noch versucht, die Flammen selbst zu löschen und sich dabei leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zunächst soll die Standsicherheit geprüft werden, bevor Brandermittler die genaue Ursache des Feuers herausfinden können, hieß es. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 250.000 Euro.

