Güstrow: A19 Richtung Berlin wegen Lkw-Brand voll gesperrt Stand: 05.09.2024 09:23 Uhr Am Donnerstagvormittag ist auf der A19 bei Güstrow ein Lkw in Brand geraten. Dadurch ist die Autobahn an der Anschlussstelle Glasewitz gesperrt.

Die A19 ist zurzeit bei Güstrow wegen eines brennenden Lkws in Richtung Berlin voll gesperrt. Der Lastwagen, der Dämmplatten geladen hatte, war hinter der Anschlusstelle Glasewitz in Brand geraten. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind seit etwa 7.35 Uhr an der Unfallstelle im Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Die Lösch- und Bergungsarbeiten könnten sich allerdings noch hinziehen.

Umleitung über Güstrow

Warum der Lkw in Brand geriet, sei noch nicht geklärt. Verletzt wurde bislang niemand. Wegen der Brandursachenermittlung und des Löscheinsatzes bleibt die Autobahn nach Angaben der Polizei zunächst gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Glasewitz abgeleitet. Die Vollsperrung kann über Güstrow umfahren werden.

