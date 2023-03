Großkontrolle auf A24: Fahrer unter Drogeneinfluss festgestellt Stand: 23.03.2023 16:49 Uhr Auf der A24 in Höhe Wittenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) haben Zoll und Polizei eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Rund 200 Fahrzeuge nahmen die Beamten unter die Lupe.

Zoll und vor allem Polizei wollten gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen ging es darum, 26 Beamte nach zwei Tagen theoretischem Unterricht auch in der Praxis zu schulen. Sie sollen Autofahrer erkennen, die unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten stehen. Zum anderen ging es aber auch darum, den sogenannten Kontrolldruck zu erhöhen - also das Risiko, erwischt zu werden.

Cannabis in Autos gefunden

Der Zoll hat die Gelegenheit genutzt und ebenfalls kontrolliert. Bei sieben Fahrern waren Drogentests positiv, in vier weiteren Fällen wurden zudem Drogen - in erster Linie Cannabis - in Autos gefunden. Bei einem Mann klickten gleich die Handschellen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen einer nicht gezahlten Geldstrafe vor. Er wurde direkt nach Bützow ins Gefängnis gebracht.

