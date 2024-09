Großeinsatz in Stralsund: Unbekannter flüchtig nach Gewalttat Stand: 12.09.2024 08:23 Uhr In Stralsund läuft derzeit ein großer Polizeieinsatz. Bei einer Gewalttat wurde eine Person schwer verletzt. Jetzt sucht ein Polizei-Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll laut Polizei nicht bestehen.

Die Polizei geht aktuell von einem versuchten Tötungsdelikt in der Arnold-Zweig-Straße in einem Wohngebiet im Norden Stralsunds aus. Eine Person werde derzeit mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber dem NDR MV. Zum Hintergrund der Tat, dem Motiv und weiteren Informationen zu den Beteiligten machte die Sprecherin keine Angaben. Derzeit würde auch mit Spezialkräften nach dem Tatverdächtigen gesucht. Der Tatort ist demnach weiträumig abgesperrt. An dem Einsatz sind ein Hubschrauber, die Feuerwehr und Rettungshunde beteiligt. "Wir gehen nicht von einer großen Gefahr für andere Personen aus", so die Polizeisprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen