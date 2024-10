Großbrand in Waren/Müritz: Polizei vermutet Brandstiftung Stand: 24.10.2024 15:56 Uhr Die Polizei vermutet, dass der Großbrand in Waren an der Müritz vor einer Woche durch Brandstiftung entstanden ist. Es gebe keine Hinweise, dass ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat.

Nach dem Brand einer Bootswerft mit Restaurant in Waren ermittelt die Polizei in Richtung Brandstiftung. Ein technischer Defekt könne als Ursache nahezu ausgeschlossen werden, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Laut Polizei brach das Feuer vermutlich unter einem Schleppdach am Werftgebäude aus. Dort wurde Holz gelagert.

Mehrere Zeugen vernommen

Ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist noch unklar. Der Brandursachenermittler habe keine genaue Brandursache feststellen können, hieß es. In den vergangenen Tagen hat die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Zeugen vernommen - bislang allerdings ohne konkretes Ergebnis.

Sachschaden von zwei Millionen Euro

Das Feuer auf der Bootswerft im Kameruner Wald hatte mehrere Schuppen und Hallen sowie eine Gaststätte erfasst. Drei Feuerwehrleute wurden bei den Löscharbeiten verletzt, einer davon schwer. Er war von einstürzenden Gebäudeteilen verschüttet worden. Den durch das Feuer entstandenen Sachschaden schätzten Experten auf etwa zwei Millionen Euro.

