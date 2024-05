Stand: 29.05.2024 09:07 Uhr Grimmen: Wespe löst Verkehrsunfall aus

Eine Wespe hat am Morgen in Grimmen einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Polizeiangaben war eine 70-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr am Bahnhof eingebogen. Mitten im Kreisel sei ihr dann eine Wespe in den Mund geflogen. Dadurch verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen eine Laterne. Das Auto kippte auf die Seite. Die Frau kam mit Schnittverletzungen davon.

