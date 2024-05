Stand: 04.05.2024 07:53 Uhr Grimmen: Mit Vollgas in die neue Stockcar-Saison

Es wird laut, es wird schmutzig, es wird spannend: Am Wochenende beginnt im Grimmener "Hexenkessel" die neue Stockcar-Saison. Zwei Tage mit mehr als 16 Stunden Renn-Action sind im Motodrom der Stadt geplant. Spektakuläre Überholmanöver wird es in zehn Klassen geben - von original Trabis mit unter 60 PS bis zur Allradklasse mit mehr als 140 PS. Im Laufe des Jahres stehen noch zwei weitere Rennwochenenden auf dem Programm. Die ersten Fahrer geben am Sonnabend ab 9 Uhr Gas.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 04.05.2024 | 08:00 Uhr