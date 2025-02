Grimmen: Feuerlöscher an Schule ausgelöst - 18 Verletzte Stand: 26.02.2025 13:17 Uhr An einer Schule in Grimmen ist am Mittwoch offenbar ein Feuerlöscher versehentlich ausgelöst worden. Mehrere Kinder wurden verletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass Feuerlöscher in der obersten Etage eines Schulanbaus der Regionalschule "Robert Koch" in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) versehentlich ausgelöst wurde. Der Einsatz dauert an. 21 Klassenräume wurden evakuiert. Die Schüler wurden in der angrenzenden Turnhalle und Mensa untergebracht, der Unterricht vorerst ausgesetzt.

Mehrere Kinder verletzt

Nach Informationen der "Ostsee-Zeitung" wurden 18 Schülerinnen und Schüler verletzt. Zehn Kinder klagten nach Polizeiangaben über Atemwegsbeschwerden. Sie wurden für weitere Untersuchungen in die umliegenden Krankenhäuser der Hansestädte gebracht. Ein Kind erlitt bei der Evakuierung der Schule einen Schlüsselbeinbruch. In Lebensgefahr schwebt niemand.

