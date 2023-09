Stand: 03.09.2023 16:50 Uhr Grevesmühlen: Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Am Sonntagnachmittag ist es auf der B105 zwischen Grevesmühlen und Mallentin zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei verlor die Fahrerin eines Autos mit drei weiteren Insassen aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Dadurch sei das Auto nach links von der Fahrbahn abgekommen, habe sich überschlagen und sei dann in einem Maisfeld auf dem Dach zum Liegen gekommen. Die 31-jährige Fahrerin und ihre 24, 28 und 38 Jahre alten Mitfahrer hätten sich dabei zum Teil schwerst verletzt und seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, wobei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen sei. Die B105 blieb vorübergehend voll gesperrt.

