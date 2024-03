Stand: 29.03.2024 08:15 Uhr Greifswalder FC nach Unentschieden weiter an Tabellenspitze

Der Greifswalder FC hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga ausgebaut. Der GFC kam am Abend bei Rot-Weiß Erfurt vor 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zu einem letztlich glücklichen 1:1 Unentschieden. Da zeitgleich der BFC Dynamo - als schärfster Verfolger - in Luckenwalde verlor, und am Vortag bereits Energie Cottbus eine Niederlage kassiert hatte, bleibt Greifswald ganz oben in der Tabelle - jetzt mit drei Punkten Vorsprung auf den BFC Dynamo und fünf Zähler vor Cottbus. Damit hat es der GFC weiterhin in der eigenen Hand, den von Trainer Lars Fuchs als "Wunder von Greifswald" bezeichneten Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.03.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald