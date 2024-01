Stand: 30.01.2024 06:14 Uhr Greifswald: "Weltbürgermeister"-Titel für OB Fassbinder

Der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Bündnis 90/Die Grünen) hat einen der vier "Weltbürgermeister"-Titel 2023 gewonnen. Er erhielt den Preis in der Kategorie "Friendship", also Städtefreundschaft. Damit werde seine Unterstützung und Kooperation mit Gemeinden in der Ukraine, Polen und Brasilien gewürdigt, heißt es in der Begründung. Die City Mayors Foundation in London, die den Preis alle zwei Jahre vergibt, beschreibt ihn als einen Bürgermeister, der verstanden habe, wie wichtig es sei, dass Städte und Gemeinden zusammenarbeiten. Mit vielen seiner Mitbürgerinnen und Mitbürgern habe er Flüchtlingen aus der Ukraine großzügige Hilfe angeboten. Neben Fassbinder wurden drei weitere Stadtoberhäupter in Österreich, Mosambik und Kanada ausgezeichnet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald