Stand: 16.05.2023 16:27 Uhr Greifswald: Ólafur Elíasson gestaltet Fenster im Dom

Der dänische Künstler Ólafur Elíasson gestaltet eine Gruppe von Fenstern im Dom St. Nikolai in Greifswald. Das teilte der Pommersche Evangelische Kirchenkreis mit. In zwei Wochen sollen die Entwürfe des Künstlers öffentlich präsentiert werden. Das Projekt ist Teil einer umfangreichen Sanierungsmaßnahme. Neben den Kirchenfenstern würden die Kapellen in den Seitenschiffen restauriert. Auch die Farbgebung des Mittelschiffs aus der Zeit der Romantik wird dabei wieder hergestellt.

