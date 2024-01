Stand: 01.01.2024 12:40 Uhr Greifswald: Leinenpflicht für Hunde größtenteils aufgehoben

In weiten Teilen Greifswalds müssen Hundebesitzerinnen und -besitzer ihre Tiere von heute an nicht mehr zwangsweise an der Leine führen. Der Leinenzwang widerspreche dem artgerechten Erkundungs-, Bewegungs- und Sozialverhalten, heißt es. Deshalb müssen Hunde nur noch im Bereich der Innenstadt mit Teilen der Fleischervorstadt, Steinbeckervorstadt und des Museumshafens angeleint werden. Auch im gesamten Ortsteil Wieck einschließlich der Straßen An der Mühle in Eldena und Studentensteig soll aufgrund der touristischen Bedeutung des Fischerdorfes Leinenzwang herrschen. Verstöße gegen diese Regelungen stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 Euro geahndet werden könne.

