Greifswald: Betrunkene 19-Jährige fährt gegen Haus

In Greifswald ist in der Nacht eine junge Frau betrunken gegen ein Haus gefahren. Laut Polizei kam die 19-Jährige mit ihrem Auto in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, fuhr über eine Rasenfläche und prallte schließlich gegen eine Hauswand. Die Inhaberin der betroffenen Wohnung sei mit einem Schrecken davongekommen, die Fahrerin leicht verletzt worden. Polizeibeamte maßen bei ihr einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille, erstatteten daraufhin eine Anzeige und beschlagnahmten ihren Führerschein. Der Schaden am Haus wird auf 20.000 Euro geschätzt.

