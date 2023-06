Stand: 03.06.2023 06:41 Uhr Grammendorf: Heuballen abgebrannt - Verdacht der Brandstiftung

In einem Landwirtschaftsbetrieb in Grammendorf bei Tribsees sind gestern Abend mehrere Heuballen in Brand geraten. 50 Kameraden der Feuerwehren aus Tribsees, Grammendorf und Zarrentin waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Der Landwirt schätzt den Schaden auf etwa 30.000 Euro. Laut Polizei besteht der Verdacht der Brandstiftung. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.06.2023 | 07:30 Uhr