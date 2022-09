Stand: 28.09.2022 13:53 Uhr Grabow: Protest gegen Waldrodung an der B5

Mit einem großen Banner haben Umweltschützer an der B5 gegen die geplante Rodung von 130 Hektar Wald für ein Gewerbegebiet bei Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) protestiert. Die Aktion werde von mehreren Organisationen untersützt, hieß es. Die geplante Waldrodung auf einer so großen Fläche sei angesichts des Klimawandels nicht zeitgemäß. Deutschland habe sich gemeinsam mit 99 anderen Staaten auf der Klimakonferenz in Glasgow dazu verpflichtet, keine Wälder mehr zu roden. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald haben Rechtsmittel gegen die Genehmigung der Waldrodung eingelegt.

