Stand: 29.06.2023 14:32 Uhr Graal-Müritz: Tankstelle nach Gasleck an Straße evakuiert

In Graal-Müritz ist am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden. Dadurch kam es kurzzeitig zu Gasaustritt. Eine nahegelegene Tankstelle wurde evakuiert. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich ab. Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Mitarbeitern des Netzbetreibers stellten den Gasfluss ab. Es kam zu Verkehrseinschränkungen in der Ribnitz Straße.

