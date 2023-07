Stand: 25.07.2023 07:35 Uhr Glasewitz: Auto fährt auf A19 auf Anhänger auf - ein Leichtverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der A19 bei Glasewitz ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 30-Jährige ist am Montagabend in Richtung Rostock unterwegs gewesen, als er in Höhe der Anschlussstelle Glasewitz auf den Anhänger eines vor ihm fahrenden Wagens auffuhr. Der Anhänger löste sich vom Zugfahrzeug und blieb an der Mittelschutzplanke stehen. Für die Bergung musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

