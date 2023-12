Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks im Einzelhandel in MV auf Stand: 20.12.2023 10:07 Uhr Die Beschäftigten im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern sind heute und morgen zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft Ver.di will damit den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.

Die Gewerkschaft Ver.di hat ihre Mitglieder in Mecklenburg-Vorpommern für heute und morgen zu Warnstreiks aufgerufen. Sie will die Arbeitgeberseite im laufenden Tarifkonflikt damit bewegen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Wie groß die Auswirkungen für die Kunden im Weihnachtsgeschäft sein werden, konnte Ver.di nicht abschätzen. Die Gewerkschaft geht aber davon aus, dass gut 100 Beschäftigte dem Streikaufruf folgen werden. Bei Ikea und Kaufland in Rostock soll es zudem Aktionen geben. Betroffen sein könnte aber der gesamte Lebensmitteleinzelhandel sowie der Textileinzelhandel.

Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn

Ob es auch am Freitag oder Sonnabend zu Warnstreiks kommen könnte, wollte die Gewerkschaft zunächst nicht beantworten. Sie fordert von den Arbeitgebern mindestens 2,50 Euro mehr Stundenlohn und kritisiert, dass die Verhandlungen für Mecklenburg-Vorpommern seit Anfang November ausgesetzt sind. Die Arbeitgeber verweisen auf ihr Angebot von zehn Prozent Gehaltsplus und eine Inflationsausgleichsprämie. Mehr könnten sie nicht verantworten, hieß es.

