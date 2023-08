Geldtransporter-Überfall: Täter erbeuteten 3,1 Millionen Euro Unbekannte hatten am zweiten März einen Geldtransporter auf der A20 bei Gützkow überfallen. Die flüchtigen Täter erbeuteten bei dem Überfall über drei Millionen Euro.

Am 02. März kam es am Morgen zu einem spektakulären Raubüberfall auf einen Geldtransporter in Mecklenburg-Vorpommern, wobei ein Betrag in Millionenhöhe erbeutet wurde. Der Überfall ereignete sich nahe der Kleinstadt Gützkow auf der Zufahrt zur Autobahn A20. Nach Angaben der Polizei waren die Täter mit zwei Fahrzeugen aktiv. Den Transporter sowie eines der Fahrzeuge setzten sie in Brand und flohen mit der Beute in einem weiteren Transporter. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

3,1 Millionen Euro Beute

Die Staatsanwaltschaft Stralsund gab nun in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Täter rund 3,1 Millionen Euro aus dem Transporter erbeuten konnten. Die Polizei verfolgt mehrere Spuren, die in den Bereich der organisierten Kriminalität führen. Weitere Einzelheiten in Kürze.