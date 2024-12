Gedenktag für verstorbene Kinder: Zahlreiche Veranstaltungen in MV Stand: 08.12.2024 09:21 Uhr Bei den Veranstaltungen zum weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder können Familien gemeinsam Kerzen anzünden. Diese symbolisieren, dass die Verstorbenen nie vergessen werden.

Zum weltweiten Gedenktag für verstorbene Kinder gibt es am heutigen 2. Advent zahlreiche Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern. Auf diesen können Familien gemeinsam Kerzen anzünden. Diese symbolisieren, dass die Verstorbenen nie vergessen werden. Dabei wird auch der sogenannten Sternenkinder gedacht. Trotz enormer Fortschritte in der Medizin sterben deutschlandweit noch immer fast fünf von 1.000 Kindern vor oder während der Geburt.

Gedenken in Stralsund und Greifswald

Evangelische und katholische Krankenhausseelsorger sowie Kliniken laden betroffene Familien zu stillem Gedenken ein. Am Nachmittag finden Veranstaltungen auf dem Zentralfriedhof in Stralsund (14 Uhr) sowie im Greifswalder Dom (15 Uhr) statt. Letztere hat das Motiv "Wind". Der könne sich manchmal wie ein Streicheln anfühlen, sagte Pastorin Brita Bartels.

Weitere Veranstaltungen in MV

Weitere Gedenkfeiern gibt es abends im Doberaner Münster (17 Uhr), in der Stiftskirche in Ludwigslust (17 Uhr), beim "Das Boot e.V." in Wismar (17 Uhr), im Schweriner Dom (17 Uhr), im Barther Bibelzentrum (18 Uhr) und in der St. Georgenkirche in Parchim (18.30 Uhr).

Gedenkfeier mit Musik in Neubrandenburg

Das Rostocker Südstadtklinikum gedenkt gemeinsam mit Eltern und Geschwistern am Montagvormittag um 11 Uhr auf dem Westfriedhof der verstorbenen Kinder. In Neubrandenburg gibt es am Donnerstagabend um 18 Uhr im Begegnungszentrum der Kirchgemeinde Sankt Michael Gedenken mit Musik.

