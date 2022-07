Ganschower Stutenparade: Choreografien mit 16 Zweispännern Stand: 03.07.2022 09:06 Uhr Das Gestüt Ganschow bei Güstrow präsentiert sich von heute an mit seinen Stutenparaden. Das Anwesen hat sich inzwischen zum größten Privatgestüt des Landes entwickelt.

Die Stutenparaden bestehen aus 20 Schaubildern. Hauptdarsteller sind die 200 Zuchtpferde des Gestüts. Vier Stunden lang werden einstudierte Choreographien gezeigt. Mit dabei ist zum Beispiel die größte deutsche Zweispänner-Quadrille mit 16 Gespannen.

Hunderennen und Rollschuhkunstlauf

Dann treten Sporthunde gegen Pferde an, um herauszufinden, wer am schnellsten ist. Die Deutsche Meisterin im Rollschuhkunstlaufen tanzt auf dem Paradeplatz und wird dabei von Dressurpferden begleitet. Für Gestütsinhaber Friedhelm Menke ist das letzte Schaubild das schönste, wenn knapp einhundert Pferde frei über den Paradeplatz hinaus in die Mecklenburger Landschaft galoppieren.

Weitere Veranstaltungen an kommenden Wochenenden

Die Ganschower Stutenparaden finden auch an den nächsten beiden Wochenenden statt: Am Sonntag, den 10. Juli sowie am Sonnabend, den 16. Juli jeweils von 13 bis 17 Uhr. Dabei können auch Ställe besichtigt werden und Kinder reiten. Außerdem werden vom Gestüt ausgebildete Fahr- und Reitpferde zum Kauf angeboten.

