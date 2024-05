Stand: 02.05.2024 05:05 Uhr Gägelow: Motorradfahrer kommt bei Unfall ums Leben

Ein 43-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall auf der B105 zwischen Gressow und Gägelow ums Leben gekommen. Der Motorradfahrer sei nach ersten Erkenntnissen auf einen Pkw aufgefahren, der verkehrsbedingt gebremst habe, teilte die Polizei mit. Der Mann stürzte auf die Straße und wurde dann von einem nachfolgenden Auto erfasst. Der 43-Jährige sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Die B105 musste an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 02.05.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg