Früher als geplant: Verkehr auf der Peenebrücke rollt wieder Stand: 08.09.2023 14:59 Uhr Autofahrer können aufatmen: Früher als geplant können Autofahrer wieder über die Peenebrücke in Wolgast fahren. Die Sanierungsarbeiten sollten eigentlich zwei Tage länger dauern.

Die Vollsperrung auf der Peenebrücke in Wolgast ist aufgehoben und die Brücke wieder für den Autoverkehr freigegeben. Grund für die frühzeitige Öffnung ist vor allem das Wetter. Für das Aufbringen der Beläge mussten eine Mindest-Außentemperatur und eine maximale Luftfeuchte gegeben sein. Das war in dieser Woche der Fall. Schon am Montag waren die Straßenbauer mit den Fräsarbeiten der Asphaltdecke zügig vorangekommen.

Langer Umweg für Autofahrer

Während der Sanierungsarbeiten konnte die Brücke für den Schiffsverkehr nicht geklappt werden. Lediglich Fußgänger, Fahrradfahrer und Bahnreisende konnten die 250 Meter lange Peenebrücke zwischen Usedom und Wolgast überqueren. Autofahrer hingegen mussten die südliche Inselzufahrt nutzen. Die Insel Usedom war nur noch über die Zecheriner Brücke befahrbar. Das war ein Umweg von mehr als 30 Kilometern.

Arbeiten bis in den frühen Morgen

Rund 30 Straßenbauer waren an den Sanierungsarbeiten beteiligt. Stellenweise arbeiteten sie bis morgens um 4 Uhr. Die Arbeiten waren notwendig geworden, da der Fahrbahnbelag stark abgenutzt war und auch die Brückengeländer erneuert werden mussten.

