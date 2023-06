Stand: 12.06.2023 21:32 Uhr Friedland: Rollstuhlfahrer tot im Wallgraben gefunden

Eine Spaziergängerin hat in Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) einen leblosen Rollstuhlfahrer im flachen Wasser des Wallgrabens gefunden. Wie die Polizei mitteilte, war der 66-Jährige vermutlich am Montag mit seinem Elektrorollstuhl von einen Pfad an der Wallanlage aus bislang unbekannter Ursache abgekommen und ins Wasser gerutscht, wo er sich aus seiner misslichen Lage nicht befreien konnte. Ein Notarzt konnte nur noch der Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

