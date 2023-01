Stand: 08.01.2023 10:04 Uhr Friedland: Höchste Auszeichnung für zwei Feuerwehrleute

Mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe - der höchsten Auszeichnung des Landes, die im Brandschutz vergeben wird - sind am Samstagabend zwei Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Friedland geehrt worden. Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatten Martin Schreiber und Steffen Ballschmieter per Drehleiter neun Kinder aus dem brennenden Asylbewerberheim in Friedland gerettet. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Polizei ermittelt weiter wegen fahrlässiger Brandstiftung.

