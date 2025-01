Finale der 17. Strandkorb-WM auf Usedom Stand: 25.01.2025 07:36 Uhr Die 17. Strandkorb Weltmeisterschaft findet an diesem Wochenende im Seebad Ahlbeck statt. In Zweierteams müssen die Teilnehmer einen Strandkorb 20 Meter durch den Ostseesand tragen.

Am Strand von Usedom findet auch in diesem Jahr wieder die Strandkorb Weltmeisterschaft statt. Zur 17. Auflage des Events haben sich nach Angaben der Organisatoren 20 Teams angemeldet und damit so viele wie nie zuvor. Die Qualifikationsrennen am Freitagabend fanden bereits großes Publikumsinteresse. Mehrere hundert Schaulustige bevölkerten die Tribünen am Strand und feuerten die Strandkorbträger an. Bevor es am Sonnabend um 16 Uhr zum großen Finale kommt, gibt es noch eine Kinder-Strandkorb-Olympiade für den Nachwuchs. Dafür wurden extra spezielle Strandkörbe im Miniformat produziert.

20 Meter in unter fünf Sekunden

In Zweierteams befördern die Teilnehmer die Strandkörbe über eine Strecke von 20 Metern durch den Ostseesand. Der Rekord steht bei 4,91 Sekunden. Den zu brechen, dürfte in diesem Jahr schwierig werden, da die Strandkörbe witterungsbedingt etwas schwerer seien. "Wir hatten ein bisschen Regen und die stehen ja schon eine Weile draußen", erklärte Organisator Mayk Borchardt. Er schätzte das Gewicht auf etwa 70 Kilogramm. Die Teilnehmer reisten nach Angaben Borchardts aus allen Teilen Deutschlands und auch aus Österreich an. Dem Siegerteam winken 1.000 Euro. Die Meisterschaft ist bereits seit 2007 ein Spektakel auf Usedom.

