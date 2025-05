Das Gutachten war zunächst als Verschlusssache ("VS - Nur für den Dienstgebrauch") eingestuft. Dennoch wurde es von mehreren Medien wie "Cicero" und "Nius" veröffentlicht - mit Verweis auf das öffentliche Interesse und die Pressefreiheit. Journalistinnen und Journalisten dürfen solche Dokumente veröffentlichen, wenn sie sie auf legalem Weg erhalten.

Obwohl das Bundesamt die Bundes-AfD bereits so einstuft, hat der Landesverfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern die Landes-AfD bisher nicht als "gesichert rechtsextremistisch" eingeordnet. Die Prüfung läuft, eine Entscheidung könnte mit dem Verfassungsschutzbericht im Juli 2025 erfolgen.

Die AfD hat Klage gegen die Einstufung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Köln eingereicht. Wegen dieser Klage wurde die Einstufung durch das BfV vorläufig ausgesetzt. Das Bundesamt hat eine Stillhaltezusage gegeben. Es verzichtet bis zur Entscheidung über den Eilantrag auf öffentliche Aussagen zur Einstufung. In der Sache hält das BfV aber an seiner Einschätzung fest.