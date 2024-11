Erste Absolventen der Pflegewissenschaft in Greifswald Stand: 25.11.2024 17:39 Uhr Die Studierenden des ersten Jahrgangs des 2021 neu eingeführten Studiengangs "Klinische Pflegewissenschaft" erhielten an der Universität Greifswald den "Bachelor of Science".

Am Montag fand in der Aula der Universität Greifswald die Abschlussfeier der Absolventen der Pflegewissenschaft statt. Die knapp 30 Studenten des dualen Studienganges haben in sechs Semestern sowohl eine pflegerische Ausbildung durchlaufen, als auch gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten. Sie erhielten den Hochschulabschluss "Bachelor of Science". Damit sind sie in der Lage, Erkenntnisse der internationalen Pflegewissenschaften auf Nutzbarkeit im eigenen Pflegebetrieb auszuwerten und die neuen Abläufe dann zu etablieren, so Peter Hingst, Pflegevorstand an der Uniklinik Greifswald. Anders als Pflegekräfte, die eine normale Ausbildung durchlaufen haben, können die Absolventen neben der Arbeit am Krankenbett künftig auch in der Forschung eingesetzt werden. Alle Absolventen können - wenn sie es denn wollen - nach ihrem Studium direkt an der Unimedizin als Pflegeakademiker anfangen.

Masterstudiengang im Herbst 2025

Am 1. Oktober 2021 fiel der Startschuss zum neuen Studiengang. Dieser verbindet wissenschaftliche Arbeit, Forschung und die praktische Pflege an Patienten miteinander. Die akademisierten Pflegefachpersonen werden in der direkten Krankenversorgung tätig sein. Ein Masterstudiengang soll im Herbst 2025 anschließen.

Weitere Informationen Berufsbild stärken: Uni Greifswald bildet Pflegeakademiker aus Die ersten Studierenden stehen kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung. Ihr Fazit: Es muss sich was ändern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.11.2024 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald