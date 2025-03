Ergebnis Urabstimmung: Ver.di-Mitglieder für unbefristete Streiks im ÖPNV Stand: 20.03.2025 12:32 Uhr Wer in MV auf Busse und Straßenbahnen angewiesen ist, könnte demnächst wieder dazu gezwungen sein, sich Alternativen zu suchen. Wie die Gewerkschaft ver.di bekannt gab, stimmte eine große Mehrheit der Mitglieder für unbefristete Streiks. Allerdings gibt es auch ein Angebot an die Arbeitgeberseite, um erneute Streiks noch zu verhindern.

Die Gewerkschaftsmitglieder haben sich mit 94 Prozent deutlich für unbefristete Streiks in Mecklenburg-Vorpommern ausgesprochen. 75 Prozent wären nötig gewesen. Das heißt: Wer auf Bus und Straßenbahn angewiesen ist, muss sich jetzt darauf einstellen, dass diese in den Depots stehen bleiben. Wann die neuen Streiks beginnen und welche Verkehrsgesellschaften bestreikt werden, ist derzeit noch unklar.

Ver.di: Möglichkeit, Streiks auszusetzen

Ver.di räumt der Arbeitgeberseite allerdings ein Zeitfenster für eine Einigung am Verhandlungstisch ein. Laut der Gewerkschaft werden die Streiks bis zum 30. März ausgesetzt, wenn die Arbeitgeberseite bis Freitag (21. März) einen Verhandlungstermin in der nächsten Woche vorschlägt. Ansonsten sei in der nächsten Woche mit Streiks zu rechnen. Ver.di sprach im Vorfeld von "Streikmaßnahmen in unterschiedlichen Varianten". Unbefristete Streiks dürften vor allem viele Arbeitnehmer in den größeren Städten wie Schwerin und Rostock treffen, aber auch Schülerinnen und Schüler und alle, die auf dem Land wohnen und auf den Bus angewiesen sind, um zum Beispiel zum Arzt zu kommen.

Dauer der Streiks ist unklar

Wie lange die möglichen Streiks dauern werden, ist ebenfalls unklar. In der Vergangenheit war es oft so, dass die Streiks nicht beendet wurden, als die Arbeitgeberseite ein neues Angebot vorlegte. Die ver.di-Mitglieder wurden erst nach einem Verhandlungsergebnis erneut zur Urabstimmung aufgerufen. Bei dieser müssen mindestens 25 Prozent zustimmen, um die Streiks zu beenden.

Forderung von ver.di und Gegenangebot

In den vergangenen zwei Monaten hatten die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr immer wieder für Warnstreiks tageweise die Arbeit niedergelegt. Ver.di fordert eine Gehaltserhöhung von 430 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber kritisieren die Maßnahmen als unverhältnismäßig und betonen, dass bereits ein verbessertes Angebot vorgelegt worden sei. Demnach sollen die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar 2025 2,5 Prozent mehr Gehalt bekommen. Zum 1. Dezember 2025 bis 2027 sollen die Gehälter jährlich um jeweils 2,5 Prozent steigen. Ein Fahrer in Mecklenburg-Vorpommern verdient laut des kommunalen Arbeitgeberverbandes einschließlich Zulagen durchschnittlich 3.600 Euro brutto pro Monat.

Wie die Arbeitgeberverbände mitteilten, gab es die letzte Tarifsteigerung zum 1. Juli 2024. Zum 1. September erfolgte die Stundenabsenkung von 40 auf 39 Wochenstunden, was ebenfalls einer Tarifsteigerung von 2,5 Prozent entspreche.

