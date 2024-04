Erfolgreiche Fahndung nach falschen Polizisten Stand: 09.04.2024 15:14 Uhr Dank guter Zeugenaussagen haben Ermittler zwei Männer geschnappt, die als falsche Polizisten von einer Rentnerin in Neustrelitz Bargeld und Schmuck ergaunert haben sollen.

Die Polizei hat bei Oranienburg zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, als "falsche Polizisten" eine Rentnerin in Neustrelitz um 20.000 Euro und Schmuck im Wert von 5.000 Euro gebracht zu haben. Einer von ihnen hatte nach Angaben der Polizei die 84-Jährige am Telefon vor einer Diebesbande gewarnt, die angeblich in der Region ihr Unwesen treibt. Um die alte Dame vor einem Diebstahl zu schützen, bot er an, ihre Wertgegenstände abzuholen und zu verwahren. Nachdem sie dem falschen Polizisten Geld und Schmuck übergeben hatte, informierte die Frau jedoch Nachbarn, die wiederum die richtige Polizei alarmierten.

Länderübergreifende Fahndung

Die Beamten erfragten von den Zeugen eine präzise Personenbeschreibung, erfuhren von einem verdächtigen Fahrzeug und leiteten eine länderübergreifende Fahndung in Brandenburg und Berlin ein. Kurz darauf fiel bei einer Verkehrskontrolle bei Oranienburg ein Auto auf, in dem die Polizei Geld und Schmuck fand. Beides gehöre „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ der bestohlenen Rentnerin aus Neustrelitz, so die Ermittler. Der Fahrer und der Beifahrer des Wagens, beide Deutsche im Alter von 34 beziehungsweise 37 Jahren, wurden verhaftet.

Polizei warnt vor falschen "Kollegen"

Die Polizei warnten erneut vor der Betrugsmasche mit den falschen Polizisten.Echte Polizeibeamte würden niemals bei Privatpersonen anrufen und nach dem Besitz von Geld oder Wertgegenständen fragen. Polizisten würden auch zu niemanden nach Hause kommen, um Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung zu nehmen. "In solchen Situationen handelt es sich immer um Betrüger, die leider insbesondere die älteren Mitmenschen schamlos ausnutzen, um sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen", warnen die Ermittler.

