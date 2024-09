Entdeckungstour durch die Erdgeschichte: Tag des Geotops in MV Stand: 14.09.2024 17:00 Uhr Eine Entdeckungstour durch Millionen Jahre Erdgeschichte - das soll der "Tag des Geotops" am Sonntag bieten. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es dazu zehn Veranstaltungen.

Höhlen, Findlinge oder freiliegende Gesteinsschichten - all das können Geotope sein. Orte, an denen sich etwas über die Geschichte der Erde herausfinden lässt. Mit diesen Erkenntnissen können wir besser verstehen, was heute im "System Erde" abläuft und für die Zukunft lernen, sagt Ute Hennings, Direktorin des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie.

Bei Führungen werden einige Geotope im Land vorgestellt und deren Entstehung erläutert. So werden zwischen Nienhagen und der Stoltera bei Warnemünde geologische Strandwanderungen angeboten. Rundgänge gibt es im Findlingsgarten in Raben Steinfeld bei Schwerin, in der Tongrube Rüterberg sowie im Usedomer Gesteinsgarten. Der "Tag des Geotops" wird seit 2002 jährlich veranstaltet und soll die Bedeutung der "steinernen Zeugen" ins Bewusstsein rücken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.09.2024 | 07:00 Uhr