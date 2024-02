Stand: 11.02.2024 11:21 Uhr Elmenhorst: 18-Jähriger verletzt drei Männer mit Butterfly-Messer

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Elmenhorst (Landkreis Rostock) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 18-jähriger Deutscher hat nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht zu Sonntag nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsfeier drei Männer mit einem Butterfly-Messer verletzt. Die Männer wurden dabei an der Brust und am Arm verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige floh vom Tatort, wurde jedoch noch in der Nacht gestellt. Das Messer wurde bei ihm gefunden. Der junge Mann war alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und des Besitzes eines verbotenen Gegenstands ermittelt.

