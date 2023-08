Stand: 16.08.2023 05:56 Uhr Ein Jahr nach tödlichem Bootsunfall bei Ribnitz: Neues Gutachten

Im Zusammenhang mit dem schweren Sportbootunfall auf dem Saaler Bodden unweit von Ribnitz-Damgarten vor einem Jahr will die Staatsanwaltschaft in Kürze entscheiden, ob sie Anklage erhebt. Bei dem Unfall war eine 66-jährige Frau gestorben, sechs weitere Personen wurden schwer verletzt. Den Ermittlern liegt jetzt ein neues Gutachten vor. Demnach war der Beschuldigte in der Unfallnacht mit seinem Sport-Angelboot mit mindestens 80 km/h unterwegs. Ob das Boot, auf das er aufgefahren sein soll beleuchtet war, lasse sich technisch jedoch nicht mehr nachweisen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.08.2023 | 05:30 Uhr