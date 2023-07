Stand: 26.07.2023 10:40 Uhr Dummerstorf: Projekt zur KI für Tierschutz in Landwirtschaft

Wissenschaftler des Forschungsinstituts für Nutztierbiologie in Dummerstorf arbeiten zusammen mit den Universitäten Gießen und Bremen in den kommenden drei Jahren an einem neuen Projekt. Das Ziel: Ziegen mit künstlicher Intelligenz, kurz KI, den ganzen Tag lang beobachten und so den Landwirten im Stall helfen, das Tierwohl zu verbessern. Das Forschungsprojekt wird vom Bund mit 1,3 Millionen Euro gefördert.

