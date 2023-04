Stand: 27.04.2023 12:17 Uhr Ducherow: Große Mengen Pflanzenschutzmittel gestohlen

In Ducherow sind größere Mengen an Pflanzenschutzmittel gestohlen aus einer Lagerhalle eines Agrarbetriebs gestohlen worden. Die Polizei in Anklam wurde Mittwochabend über den Einbruch informiert. Ersten Angaben zufolge haben sich die Täter zielgerichtet zu diesem Lagerkomplex begeben. Der Sachschaden soll laut Polizei zwischen 10.000 und 20.000 Euro liegen.

