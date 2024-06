Ducherow: Abgemagertes Fohlen gerettet - Anzeige gegen Besitzer Stand: 03.06.2024 14:00 Uhr Die Mitglieder der Tierrettung Vorpommern-Greifswald waren schockiert: Am Freitag wurden sie zur Rettung eines entkräfteten Pferdes gerufen. Das abgemagerte Jungtier wird nun aufgepäppelt - gegen den Besitzer wurde Anzeige erstattet.

Die Tierrettung Vorpommern-Greifswald ist bereits am Freitag zu einem abgemagerten, etwa einjährigen Fohlen, nach Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gerufen worden. Wie die Tierretter mitteilen, hatte ein Passant das kraftlose Pferd am Vorabend in einer Pfütze liegend entdeckt und daraufhin den Eigentümer gefragt, ob er sich darum kümmern dürfe. Dies wurde ihm erlaubt.

Mit Hebegeschirr vorsichtig aufgerichtet

Das Fohlen musste mit einem Hebegeschirr aufgerichtet werden, wurde vorsichtig auf einen Hänger geladen und anschließend zu einem Tierarzt nach Demmin gebracht. Dort wird es jetzt aufgepäppelt. Die Amtstierärztin wurde hinzugezogen. Gegen den Besitzer des Fohlens ist Anzeige erstattet worden. Der Melder des Vorfalls hat sich angeblich dazu bereit erklärt, das Pferd später zu übernehmen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere Landkreis Vorpommern-Greifswald