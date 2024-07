Drogendealer zu mehrjähriger Haft verurteilt Stand: 31.07.2024 06:36 Uhr Das Landgericht Neubrandenburg hat einen 38-jährigen Mann zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt, weil er Drogen an Kinder und Jugendliche verkaufte. Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt.

Der 38-Jährige aus dem Raum Neubrandenburg gab während des Prozesses zu, von Dezember 2022 bis Juni 2023 in 78 Fällen Drogen an Minderjährige in Neubrandenburg, Neustrelitz und Malchin verkauft zu haben.

Auch "Blue Punisher" an Jugendliche verkauft

Unter den Drogen, mit denen der Mann gehandelt hat, sind auch Ecstasy-Pillen, wie die als lebensgefährlich hoch dosiert geltende Sorte "Blue Punisher". Das jüngste Kind, dem er Drogen verkaufte, war den Angaben des Gerichts zufolge erst zwölf Jahre alt. Kurz bevor der Dealer im Juni 2023 aufflog, waren mehrere junge Mädchen nach der Einnahme von Blue Punisher-Pillen mit schweren Gesundheitsproblemen ins Krankenhaus gekommen. Eine 13-Jährige aus Altentreptow starb. Mit dem Tod dieses Mädchens habe der Verurteilte aber nichts zu tun, sagte die vorsitzende Richterin während der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

