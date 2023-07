Dramatische Rettungsaktionen am Warnemünder Strand Stand: 21.07.2023 10:56 Uhr Leichtsinnige Badegäste haben am Donnerstag die Wasserretter in Warnemünde in Atem gehalten. Eine 14-Jährige und ein Mann mussten reanimiert werden. Sie waren beim Baden in Not geraten. Innerhalb von zwei Stunden holten die Retter elf Menschen aus der Ostsee.

Am Donnerstag kam es am Strand von Warnemünde zu mehreren Rettungsaktionen, bei denen insgesamt elf Menschen aus dem Wasser gerettet werden musste. Nach Angaben einer Reporterin von NDR 1 Radio MV sah das Wetter freundlicher aus, als es wirklich war. Die Badenden könnten möglicherweise die Gefahren unterschätzt haben. Die rote Flagge war während des gesamten Tages an den Rettungstürmen in Warnemünde hochgezogen. Das heißt Badeverbot und signalisiert Lebensgefahr.

14-Jährige reanimiert

Zunächst waren drei Mädchen aus Berlin im Alter zwischen 14 und 18 Jahren am Donnerstagnachmittag beim Baden in Not geraten. Wie die Wasserschutzpolizei am Abend mitteilte, waren die Schülerinnen bei starkem Wind und hohem Wellengang ins Wasser gegangen. Die Wasserwacht des DRK leitete sofort Rettungsmaßnahmen ein und holte die Mädchen aus der Ostsee. Auch Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Ein 14-Jähriges Mädchen musste nach der Rettung reanimiert werden. Sie wurde anschließend in die Kinderklinik gebracht und ins künstliche Koma versetzt. Die beiden anderen Schülerinnen wurden ärztlich versorgt, wobei eine von ihnen im Anschluss in die Südstadt-Klinik kam und weiter beatmet werden musste. Dennoch besteht für beide nach Auskunft der Wasserschutzpolizei keine Lebensgefahr mehr.

Polizei verweist auf Warnhinweise

Zwei Stunden später kam es laut Angaben der Polizei zu einem weiteren Einsatz der Wasserwacht. Ein Mann konnte erfolgreich reanimiert und ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem dieser zuvor leblos aus der Ostsee geborgen wurde. Der Mann ist ebenfalls außer Lebensgefahr. Angesichts der jüngsten Unglücksfälle appellierte die Polizei an die Badegäste, die Warnhinweise an den Stränden zu beachten. Wegen der aktuellen Wetterbedingungen wehe dort oft die rote Fahne. "Es gilt für alle, diese Signale zum eigenen Schutz zu beachten. Bei diesen Wetterbedingungen bringt man nicht nur sich selbst in Gefahr, sondern gefährdet auch die Rettungskräfte."

Was bedeuten die Flaggen am Strand? Bei gehisster roter Flagge niemals baden. Sie signalisiert eine akute Gefahrenlage wie Strömung oder hohen Wellengang, Baden kann dann lebensgefährlich sein

niemals baden. Sie signalisiert eine akute Gefahrenlage wie Strömung oder hohen Wellengang, Baden kann dann lebensgefährlich sein Eine rot-gelbe Flagge am Mast einer Wachstation zeigt an, dass ein Strandabschnitt von Rettungsschwimmern überwacht wird. Weitere rot-gelbe Flaggen am Strand können diesen Bereich begrenzen.

am Mast einer Wachstation zeigt an, dass ein Strandabschnitt von Rettungsschwimmern überwacht wird. Weitere rot-gelbe Flaggen am Strand können diesen Bereich begrenzen. Eine zusätzlich gehisste gelbe Flagge signalisiert gefährliche Bedingungen im Wasser, besonders für Kinder, ungeübte Schwimmer und ältere Personen.

signalisiert gefährliche Bedingungen im Wasser, besonders für Kinder, ungeübte Schwimmer und ältere Personen. Weht darüber hinaus ein orangefarbener Windsack am Flaggenmast, rät die DLRG, auf die Benutzung von aufblasbaren Matratzen oder Schwimmtieren aufgrund des ablandigen Windes zu verzichten.

am Flaggenmast, rät die DLRG, auf die Benutzung von aufblasbaren Matratzen oder Schwimmtieren aufgrund des ablandigen Windes zu verzichten. Eine schwarz-weiß geviertelte Flagge kennzeichnet Strandabschnitte, die für die Sondernutzung von Wassersportgeräten geeignet und bestimmt sind. In diesem Bereich können Surfbretter, Segelboote oder Jetskis zu Wasser gelassen werden.

