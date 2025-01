"Die besten Holzqualitäten des Landes": Wertholz-Auktion in Malchin Stand: 23.01.2025 08:17 Uhr Heute entscheidet die Landesforstanstalt MV über die abgegebenen Angebote für das beste Laubholz des Landes. Knapp 600 Festmeter bietet sie in diesem Jahr zum Verkauf an - etwa 100 weniger als im Vorjahr.

Beim jährlichen Wertholztermin der Landesforstanstalt werden die hochwertigsten Baumstämme aus kommunalen und privaten Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern verkauft. Heute ist es wieder so weit: Um 9 Uhr werden die Umschläge in der Zentrale der Landesforstanstalt in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geöffnet.

Rund 600 Festmeter von elf Baumarten

Die Stämme lagern auf dem Wertholzplatz des Landes bei Malchow. Dort konnten Interessenten sie seit Jahresbeginn in Augenschein nehmen und ihre schriftlichen Gebote abgeben. Die höchsten erhalten dann den Zuschlag. Elf Arten sind laut dem Schweriner Landwirtschaftsministerium vertreten, vor allem verschiedene Eichenarten, wie Trauben- und Stieleiche. Aber auch Ahorn, Erle, Esche, Birke, Buche und Linde seien dabei. In diesem Jahr liegt etwas weniger Holz auf dem Platz als im vergangenen, als 704 Festmeter zum Verkauf standen.

670.000 Euro im Jahr 2023 umgesetzt

Käufer sind vor allem Möbel-und Furnierwerke aus dem In- und Ausland. Im Vorjahr erzielte die Landesforst mit einem Eichenstamm aus dem Forstamt Güstrow einen neuen Landesrekord. Ein Festmeter kostete 3.700 Euro. Insgesamt wurden bei der Auktion im vergangenen Jahr 670.000 Euro erzielt, so eine Sprecherin des Landwirschaftsministeriums.

