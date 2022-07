Die Stefan Kuna Show - Das NDR Fest in Wolgast Stand: 28.07.2022 16:26 Uhr Wir feiern das ganze Jahr mit Ihnen 30 Jahre NDR in Mecklenburg-Vorpommern, mit tollen Aktionen im Programm und Veranstaltungen im Land. Am 26. August kommt die Stefan Kuna Show nach Wolgast auf die Bühne.

Bevor wir am 25. September das große NDR MV Geburtstagsfest im Landesfunkhaus in Schwerin mit Ihnen feiern, schwärmen wir aus und kommen zu einer weiteren Geburtstagsparty auf die Schlossinsel nach Wolgast. Und dann wird von 17 bis 21 Uhr gefeiert, was das Zeug hält! Wir haben verschiedene Stände und eine große Bühne dabei. Das heißt, es gibt Livemusik mit dem sympathischen Wismarer Singer und Songwriter ÖXL und der Partyband Billy Rock, außerdem Gewinnspiele, tolle Interviews mit Vereinen und Menschen aus der Umgebung und die Stefan Kuna Stadtaufgabe.

Stefan Kuna persönlich kennenlernen

Neben Stefan Kuna selbst werden auch Stefan Leyh, Leif Tennemann und weitere bekannte NDR Gesichter vor Ort feiern. Gemeinsam mit uns, Ihrer Familie und Ihren Freunden oder Nachbarn können Sie eine tolle Zeit genießen. Wir kommen ins Gespräch, singen, tanzen - schlichtweg: Wir verbringen gemeinsam einen Abend in bester Atmosphäre. Für das NDR Fest in Wolgast ist vorab keine Anmeldung nötig. Kommen Sie einfach vorbei, der Eintritt ist frei.