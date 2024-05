Stand: 03.05.2024 19:06 Uhr Die "Neptune" verlässt das LNG-Terminal in Lubmin

Die Deutsche Regas zieht voraussichtlich am Sonnabend ihr LNG-Schiff "Neptune" aus dem Hafen Lubmin ab. Über das Regasifizierungsschiff wurde seit Januar 2023 Erdgas in das deutsche Festnetz eingespeist. Das 300 Meter lange Schiff soll mit Schleppern durch den Greifswalder Bodden gebracht werden und zunächst mehrere Tage vor Rügen auf Reede liegen. Anschließend werde das Schiff in einer Werft für den Einsatz im LNG-Terminal Mukran vorbereitet, so die Regas.

