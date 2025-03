Demonstrationen und Autokorsos: Protest in MV blieb friedlich Stand: 23.03.2025 06:39 Uhr Im Rahmen der bundesweiten Demos unter dem Motto "Gemeinsam für Deutschland" gab es auch in Mecklenburg-Vorpommerns am Sonnabend vereinzelten Protest. Die Teilnehmer kritisierten die Politik der aktuellen und künftigen Regierung.

Vor dem Schweriner Schloss hatten sich laut Polizei etwa 770 Demonstrierende am Sonnabendnachmittag versammelt. Etwa 80 Fahrzeuge waren zuvor in einem Autokorso aus Richtung Bad Doberan über Wismar nach Schwerin gekommen. In der Landeshauptstadt blieb friedlich. Den Teilnehmern ging es, so wörtlich, darum, "die Spaltung der Gesellschaft" zu verhindern und die "Meinungsfreiheit zu wahren". Sie kritisierten Vorhaben aus den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Unter anderem forderten sie flächendeckende Grenzkontrollen, das Ende der Tauruslieferung und der Milliardenhilfen für die Ukraine.

Einige Demonstranten schwenken Reichsflaggen

An dem Protest nahmen laut Beobachtern und der Polizei auch einzelne, einschlägig bekannte Vertreter der rechtsextremen Szene teil. In Sozialen Medien wurde zu dieser Demonstration aufgerufen. Konkrete Informationen, wer für die Veranstaltung verantwortlich ist, sind nicht öffentlich bekannt. Bei ihren Protestmärschen schwenkten einige Demonstranten nach Angaben der Deutschen Presseagentur vereinzelt Reichsflaggen.

Weitere Informationen Für Demokratie: Gegendemonstrationen bei Reichsbürger-Treffen in Schwerin Mehr als 600 Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland ablehnen, haben sich in Schwerin getroffen. Parallel gab es Gegenprotest. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.03.2025 | 07:00 Uhr