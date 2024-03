Demo in Schwerin gegen Veranstaltung der Jungen Alternative Stand: 16.03.2024 19:00 Uhr Die AfD Jugendorganisation Junge Alternative veranstaltet in Schwerin im Rathaus einen Vortragsabend. Auf dem Marktplatz gibt es zeitgleich eine Gegendemo.

Etwa 100 Menschen haben sich in Schwerin auf dem Marktplatz versammelt, um gegen einen Vortragsabend der AfD Jugendorganisation Junge Alternative zu protestieren. Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Plakaten machen die Protestierenden ihrem Unmut über die Veranstaltung Luft, bei der auch der Rechtsextremist Götz Kubitschek als Hauptredner geladen ist. Kubitschek ist Mitgründer des vom Bundesverfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistische Bestrebung" eingestuften "Instituts für Staatspolitik", das im Netzwerk der "Neuen Rechten" aus Sicht der Verfassungsschützer eine strategisch wichtige Rolle besetzt.

Protest verläuft friedlich

Der Protest auf dem Marktplatz war kurzfristig angekündigt worden. Die Veranstalter hatten noch am Sonnabendmorgen in sozialen Medien mit einem Flyer unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" zu der Demo aufgerufen. Die Protestaktion verläuft bislang friedlich. Die Stadt Schwerin wollte den für den Rathaussaal bereits geschlossenen Mietvertrag kündigen, wurde unter Hinweis auf das Recht auf Meinungsfreiheit und Gleichbehandlung per Gerichtsbeschluss aber verpflichtet, den Vertrag einzuhalten.

