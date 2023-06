Stand: 01.06.2023 14:59 Uhr Demmin: Störung der Totenruhe

Die Polizei ermittelt in Demmin wegen Störung der Totenruhe. Unbekannte hatten auf dem Friedhof in der Jarmener Straße eine Familiengruft mit vier Gräbern geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, da die Grabplatte zwischen 150 und 200 Kilo schwer sei. Das Gemeinschaftsgrab ist mindestens 50 Jahre alt und befindet sich in einem alten Teil des Demminer Friedhofs. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

