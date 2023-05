Stand: 09.05.2023 06:37 Uhr Demmin: Protest gegen NPD-Aufzug

78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist am Montag an mehreren Orten der Opfer gedacht worden. In Demmin protestierten insgesamt rund 250 Menschen gegen einen Aufzug der rechtsextremen NPD, an dem laut Polizei rund 150 Demonstranten teilnahmen. Die Polizei war mit rund 600 Einsatzkräften vor Ort und nahm mehrere Strafanzeigen auf - unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisation, wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das Vermummungsverbot.

