Stand: 09.11.2023 17:05 Uhr Demmin: Polizei ermittelt in Brandserie

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Demminer Stadtgebiet neun Feuer registriert. Nach ersten Ermittlungen sind laut Polizei alle Brände durch Brandstiftung entstanden. Betroffen waren Mülltonnen, Container, mobile Toiletten und ein leerstehendes Gebäude am Bahnhof. Auch am Donnerstagmorgen haben wieder zwei Müllbehälter gebrannt. Einer davon laut Polizei nur wenige Zentimeter von der Fassade eines Wohnhauses entfernt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Polizei läuft daher nun in Demmin verstärkt Streife.

