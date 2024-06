Stand: 19.06.2024 09:11 Uhr Demmin: 38 Millionen teurer Anbau für Kreiskrankenhaus übergeben

In das Kreiskrankenhaus Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) sind in den vergangenen drei Jahren rund 38 Millionen Euro geflossen. Damit soll eine bessere gesundheitliche Versorgung in der ländlichen Region sichergestellt werden. Entstanden sind unter anderem ein neuer Operationsaal, vier neue Intensivbetten sowie Pflegestationen für insgesamt 20 Patienten, so eine Sprecherin des Krankenhauses. Auch wurde eine Notaufnahme im Haupthaus saniert und hat vier neue Behandlungszimmer erhalten. Auch für die Mitarbeiter verbessern sich die Arbeitsbedingungen - es gibt neue Aufenthaltsräume und ein Rohrpostsystem zwischen OP, Notaufnahme und Labor wurde installiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.06.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte